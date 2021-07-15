Как стрессовые состояния могут провоцировать выпадение волос, рассказал во время беседы с блогером Лилией Багировой врач-трихолог Дмитрий Григоренко.
– Здесь роль играет гормон стресса кортизол, вырабатываемый надпочечниками. Его принято называть гормоном стресса. Задача гормона – перераспределять кровь из периферических органов во внутренние, чтобы сердце быстрее билось и полноценно работали легкие. То есть он спазмирует сосуды кожи головы – волосы не получают достаточное количество питательных веществ. Если это единичный случай, ничего страшного нет, – объяснил врач.
Фото: pixabay.com
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Трихолог рассказал, как стресс связан с выпадением волос
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