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Трихолог дала советы, как правильно пользоваться маслом для волос

Многие девушки удивляются, почему не замечают эффект от использования масла на волосах. Дело в том, что пользоваться им необходимо правильно. Как именно, рассказала трихолог Амина Пирманова на своем YouTube-канале.


Специалист подчеркнула: масло может наноситься либо на кожу головы, либо на стержни волос с целью смягчить кожу при сухой себорее, себорейном дерматите, псориазе, гиперкератозе. Оно способно помочь смягчить жесткие и вьющиеся волосы, сухие и поврежденные. Может быть и составляющей ухода за здоровыми волосами, например для ускорения их роста и стимуляции спящих фолликул. 

– Масла не останавливают выпадение волос при андрогенетической и гнездной алопеции, генетическом облысении, диффузном поведении волос на фоне заболевания внутренних органов. Они также могут применяться при стрессовом выпадении волос, недостаточности кровообращения в области волосяного фолликула, при дефиците тех или иных компонентов в пище, – объяснила Амина Пирманова. 

Трихолог назвала три фактора, которые влияют на положительный эффект от использования масел:

1. Правильный выбор масла по проблеме. Масла имеют разные химические составы и применяются для решения многих проблем. Например, касторовое масло из-за своей вязкости не очень хорошо ведет себя на коже головы, но подходит для сухих кончиков волос. 

2. pH или кислотный показатель масла. Масла холодного отжима имеют более высокий pH в сравнении с маслами, полученными горячим способом. Они являются более щелочными, глубже проникают в структуру волоса, так как обладают способностью обратимо разрушать связи между клетками. Такие средства хороши для питания кожи головы, для усиления роста волос, но не подходят для разглаживания волос или борьбы с секущимися кончиками. Для смывания таких масел следует применять шампуни с кислым pH (от 3 до 5). 

3. Техника нанесения на кожу головы и волосы. Даже щелочным маслам холодного отжима требуется немало времени, чтобы проникнуть в кожу головы и стержень волос. У разных масел это время колеблется от двух до восьми часов. Важно помнить, что маслу легче начать выполнять свои функции, когда волосы сухие или слегка влажные. Кожу головы также следует готовить к маслу: можно сделать пилинг, массаж, разогревание теплой водой. Так вероятность попадания питательных компонентов значительно увеличивается. 

Фото: pixabay.com
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