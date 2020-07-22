Триеннале современного искусства открывается сегодня во Дворце искусств: республиканская выставка объединяет претендентов на получение Национальной премии в области изобразительного искусства за 2019–2020 годы. За высшую награду в 10 номинациях поборются художники и скульпторы, креативные фотографы и дизайнеры, авторы инсталляций и искусствоведы.

Среди организаторов конкурса – Министерство культуры, Национальный исторический музей, Миноблисполком и Мингорисполком. Участвовать могут как авторы, постоянно живущие в стране, так и белорусы, проживающие за рубежом – так, в этом году заявки поступали из разных стран, вплоть до Японии и США, отовсюду, где живут и творят белорусские художники. Профессиональному жюри предстоит напряженная работа вплоть до 7 августа, когда будут подведены итоги и названы лауреаты одного из самых престижных творческих конкурсов страны.

– В общей сложности в наш адрес поступило 358 заявок по номинациям «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн», «Актуальное искусство», «Художественная фотография», «Монументальное и монументально-декоративное искусство», «Искусствоведение и критика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Творческий дебют», – рассказала координатор конкурса Дарья Овчинникова. – Среди участников как мэтры, так и молодые, но уже сложившиеся художники. Отбор был очень серьезным, в результате на Национальную премию в области изобразительного искусства претендуют 92 работы.

Конкурс традиционно дает шанс на первое серьезное карьерное достижение талантливой молодежи младше 32 лет – для перспективных дебютантов создана отдельная номинация, и лучшему из лучших предстоит получить заветную статуэтку «Дрэва мастацтва» наравне с признанными мастерами. Также Национальная премия год за годом старается актуализировать такую важную, но незаметную для простого зрителя тему, как современное искусствоведение. И если на прошлой биеннале организаторы откровенно сетовали, что толковой критики и научных работ маловато, то на сей раз в области современных исследований чувствуется некоторое приятное оживление.

– Номинация «Искусствоведение и критика» становится более популярной и насыщенной, – поделилась Дарья Овчинникова. – Большое количество участников, что не может не радовать, было заявлено и в такой категории, как художественная фотография: это направление также сделалось популярным. Стоит обратить внимание на представителей актуального искусства – на вставке будут совершенно удивительные инсталляции – и на работы дизайнеров.

Кроме того, во время награждения лауреатов Национальной премии будут вручены награды «Меценат изобразительного искусства» и «За вклад в развитие изобразительного искусства».