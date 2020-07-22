Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Триеннале современного искусства открывается сегодня во Дворце искусств

Триеннале современного искусства открывается сегодня во Дворце искусств

Триеннале современного искусства открывается сегодня во Дворце искусств: республиканская выставка объединяет претендентов на получение Национальной премии в области изобразительного искусства за 2019–2020 годы. За высшую награду в 10 номинациях поборются художники и скульпторы, креативные фотографы и дизайнеры, авторы инсталляций и искусствоведы.

Среди организаторов конкурса – Министерство культуры, Национальный исторический музей, Миноблисполком и Мингорисполком. Участвовать могут как авторы, постоянно живущие в стране, так и белорусы, проживающие за рубежом – так, в этом году заявки поступали из разных стран, вплоть до Японии и США, отовсюду, где живут и творят белорусские художники. Профессиональному жюри предстоит напряженная работа вплоть до 7 августа, когда будут подведены итоги и названы лауреаты одного из самых престижных творческих конкурсов страны.

– В общей сложности в наш адрес поступило 358 заявок по номинациям «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн», «Актуальное искусство», «Художественная фотография», «Монументальное и монументально-декоративное искусство», «Искусствоведение и критика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Творческий дебют», – рассказала координатор конкурса Дарья Овчинникова. – Среди участников как мэтры, так и молодые, но уже сложившиеся художники. Отбор был очень серьезным, в результате на Национальную премию в области изобразительного искусства претендуют 92 работы.

Конкурс традиционно дает шанс на первое серьезное карьерное достижение талантливой молодежи младше 32 лет – для перспективных дебютантов создана отдельная номинация, и лучшему из лучших предстоит получить заветную статуэтку «Дрэва мастацтва» наравне с признанными мастерами. Также Национальная премия год за годом старается актуализировать такую важную, но незаметную для простого зрителя тему, как современное искусствоведение. И если на прошлой биеннале организаторы откровенно сетовали, что толковой критики и научных работ маловато, то на сей раз в области современных исследований чувствуется некоторое приятное оживление.

– Номинация «Искусствоведение и критика» становится более популярной и насыщенной, – поделилась Дарья Овчинникова. – Большое количество участников, что не может не радовать, было заявлено и в такой категории, как художественная фотография: это направление также сделалось популярным. Стоит обратить внимание на представителей актуального искусства – на вставке будут совершенно удивительные инсталляции – и на работы дизайнеров.

Кроме того, во время награждения лауреатов Национальной премии будут вручены награды «Меценат изобразительного искусства» и «За вклад в развитие изобразительного искусства».

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
«Ситроен» столкнулся с бетономешалкой в Минске
Контролировать обстановку возле БелАЭС будет постоянная сеть сейсмических наблюдений
В четверг в Беларуси местами кратковременные осадки и до 23 тепла
Минчанин арендовал каршеринговые авто, чтобы обворовывать их
В Бобруйске артисты и зрители прочтут стихи Владимира Высоцкого
Анестезиолог-реаниматолог: мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь
Абитуриенты смогут подать документы в БГУ с 25 июля
Гибель двух человек на столичном предприятии: расследование уголовного дела завершено
Улицу Тимирязева хотят сделать шестиполосной на выезд из Минска
Триеннале современного искусства открывается сегодня во Дворце искусств
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
Италия заявила о преодолении пандемии коронавируса
Владимир Провалинский: мы должны гордиться тем, что у нас такая страна
По Чашникскому району разгуливает молодой зубр
В Китае пожилые женщины четыре дня прожили в лифте
Более 240 единиц нового оборудования появилось на детских площадках Минска
Хоккей. Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность»
В Глубоком 7-летняя девочка попала под колеса автомобиля
«Арсенал» неожиданно проиграл «Астон Вилле» и впервые за 25 лет финиширует в чемпионате Англии вне топ-6
Стало известно, сколько средств поступило в бюджет Минска с начала года
Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ханко ценнее подписи
В Минске открылась фотовыставка Маргариты Трениной
Простой рецепт супа из брокколи
«Пинск, мы тебя любим». В молодежной столице – 2020 встретили поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»
Двое детей погибли под обвалом грунта в Ошмянском районе
В Могилеве и Смолевичском районе 22 июля пройдут электронные ярмарки вакансий
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло"
Нобелевскую премию в этом году вручат в новом формате
До 470 выросло число жертв наводнений в Индии
Для водителя витебской скорой Игоря Ильина пандемия COVID-19 стала испытанием на прочность
Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бережливые против страждущих
Какие виды спорта полезны ребенку в разном возрасте
СМИ утверждают, что Великобритании и ЕС не удастся подписать торговое соглашение после Brexit
Сборная Беларуси готовится ко Всемирной шахматной олимпиаде
Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн
Тысячи открыток будут отправлены по разным адресам: в стране проходит масштабный проект «Паштоўка.БЕЛ»
В Чикаго ищут преступников, расстрелявших более десятка человек
Что нового в законе о нотариате
Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии
Открытие новой поликлиники в Гомеле, встреча Президента с активом Гомельской области и массовая уборка зерновых. Главное за вторник
Умер актер Андрей Сиротин
блог
Сергей МИХОВИЧ
О пользе диспетчеров и биотехнологий
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Гороскоп на 23 июля
БЖД запустит новый дизель-поезд Гродно – Минск – Гродно с 24 июля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ