Три водоема Гомельской области специалисты БООР зарыбили четырьмя видами рыб

, – проинформировали в обществе.В частности, в озеро Белое вселено 40 кг карпа (90 штук) и 530 кг карася (0,8 тысячи штук). В озеро Великоборское вселено 125 кг карпа (0,45 тысячи штук) и 938 кг толстолобика (2,7 тысячи штук). В озеро Большое Комарино вселено 224 кг карпа (0,56 тысячи штук) и 33,5 кг щуки (0,34 тысячи штук)., – подчеркнули в организации.Озеро Белое находится в 14 км на северо-запад от города Житковичи, возле деревни Белое, и относится к бассейну реки Припять. Длина озера 2,6 км, наибольшая ширина 1,07 км, максимальная глубина 9 м, длина береговой линии около 6,2 км. В озере обитают щука, лещ, линь, окунь, карась, плотва, красноперка и другая рыба. Организовано платное любительское рыболовство.Водохранилище Великоборское расположено в 14 км на север от города Хойники. Площадь водоема составляет 270 га. Средняя глубина – 3,3 м, максимальная – 13 м.Озеро Большое Комарино находится в 1,1 км на восток от города Рогачев и относится к бассейну реки Днепр (фактически расположено в ее пойме). Берега низкие, местами поросшие кустарником, большей частью заболоченные. Посредине водоема его пересекает автомагистраль Киев – Москва. Длина озера – 2,4 км, наибольшая ширина – 0,1 км, длина береговой линии – около 5,1 км. В водоеме обитают щука, лещ, сом, линь, карп, окунь, плотва, карась, красноперка и другая рыба.