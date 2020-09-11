Сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения Бобруйского отдела Департамента охраны поступил вечером из городского магазина. Прибывший через 2 минуты на место наряд группы задержания выяснил: трое клиентов покинули торговый зал, не расплатившись за продукты.
– По словам директора магазина, покупатели – двое молодых мужчин и женщина – набрали целые тележки съестного. В общей сложности похитили товара на сумму более 300 рублей, – уточняет официальный представитель Могилевского областного управления Департамента охраны Татьяна Наумчик. – Далеко уйти эти трое не смогли, бойцы Департамента охрана задержали нечистых на руку клиентов, когда те грузили украденное в такси.
В отношении любителей халявы – кстати, все трое ранее уже судимы, – возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная повторно, либо группой лиц».
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Три тележки с продуктами пытались бесплатно увезти из магазина бобруйчане. Их остановили сотрудники отдела Департамента охраны
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