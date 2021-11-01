Три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой" выявили в России

В России за все время выявлено три случая заражения штаммом COVID-19 "мю" и один случай инфицирования штаммом "лямбда", пишет ТАСС.
– "Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов и перерасчете встречался всего лишь один раз, а генвариант "мю" – три раза, – рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Он также отметил, что эти штаммы практически отсутствуют на территории России, необходимо продолжать мониторинг их выявляемости среди лиц, въезжающих на территории страны из эпидемиологически неблагоприятных стран.
По словам Василия Акимкина, в России насчитывается до 10 сублиний варианта "дельта".
– В настоящий момент мы встречаем на территории России, помимо доминирующего, так называемого основного базисного варианта B.1.617.2 [штамма] "дельта", еще до десяти сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округов, – уточнил он.