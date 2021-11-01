Три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой" выявили в России

рассказалОн также отметил, что эти штаммы практически отсутствуют на территории России, необходимо продолжать мониторинг их выявляемости среди лиц, въезжающих на территории страны из эпидемиологически неблагоприятных стран.По словам Василия Акимкина, в России насчитывается до 10 сублиний варианта "дельта".– уточнил он.