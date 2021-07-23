На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, передает ТАСС.
По информации органов здравоохранения Гонконга, птичий грипп унес жизнь одного человека. Жертвой инфекции стала 51-летняя сельчанка, проживающая в уезде Сюаньхань провинции Сычуань. Отмечается, что женщина заразилась гриппом при контакте с живой птицей.
Второй случай заболевания выявлен в уезде Кайцзян этой же провинции, где 57-летний местный житель попал в медицинское учреждение в критическом состоянии. Также в палате интенсивной терапии находится 66-летний пациент, проживающий в Чунцине – крупном населенном пункте центрального подчинения.
Напомним, что первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зарегистрировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань.
Фото: pixabay.com
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Три случая заражения людей вирусом птичьего гриппа выявили в Китае
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