Три ресурсных центра и бассейн: в Колодищах открылись ясли-сад на 230 мест

– перечислила богатства нового садикаВ учреждении создана и безбарьерная среда. К слову, ее по достоинству оценят юные воспитанниками с особенностями физического развития, их пока в яслях-саде немного, но, как подчеркнула заведующая, они в полной мере готовы принять всех желающих.