Три ресурсных центра и бассейн: в Колодищах открылись ясли-сад на 230 мест

Учреждение образования «Колодищанский ясли-сад № 4» Минского района рассчитано на 230 мест, или 12 групп детей разного возраста. Четыре группы созданы для воспитанников в возрасте 3–4 лет.
– В яслях-саде двенадцать групповых помещений, физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, бассейн, компьютерный класс, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, методический кабинет, медицинский блок, оснащенный современным технологическим оборудованием пищеблок, – перечислила богатства нового садика заведующая Светлана Кулиженко. – Кроме того, создано три ресурсных центра по финансовой грамотности, ОБЖ, преемственности между дошкольным и I ступенью общего среднего образования.
В учреждении создана и безбарьерная среда. К слову, ее по достоинству оценят юные воспитанниками с особенностями физического развития, их пока в яслях-саде немного, но, как подчеркнула заведующая, они в полной мере готовы принять всех желающих.