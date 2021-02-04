Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 4 февраля в Беларуси

В Славгородском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 11:00. В ней примут участие ГУКДСП «Славгородская ПМК № 274» (требуются каменщик, прораб и штукатур), а также ОАО «Привольный» – агропромышленное предприятие, предлагающее вакансии агронома, ветеринарного врача, главного ветеринарного врача, зоотехника, зоотехника-селекционера, оператора машинного доения, оператора по искусственному осеменению животных и птицы.Электронная ярмарка вакансий Гродненского района для организаций сферы здравоохранения и социального обслуживания также пройдет с 10:00 до 11:00. Городская поликлиника № 5 города Гродно приглашает на работу врача-специалиста, медицинскую сестру, помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Гродно требуются 24 работника, в том числе врач-специалист, инженер, инструктор по лечебной физкультуре, рентгенолаборант, санитарка, фармацевт, фельдшер-лаборант. В штате детской поликлиники № 1 города Гродно есть два свободных места фельдшера. Гродненскому районному социально-педагогическому центру требуются заведующий хозяйством и социальный педагог. Дом-интернат в деревне Белые Болоты Гродненского района приглашает на работу медицинскую сестру – специалиста. Кроме того, в ярмарке планирует участвовать городская поликлиника № 1 города Гродно.С 10:00 до 12:00 пройдет электронная ярмарка вакансий в Минске. В мероприятии примут участие семь организаций столицы: ОАО «Керамин», ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минскремстрой», УП «Минскводоканал», РУП «Белмедпрепараты» и РУП «Белсоюзпечать». Соискателям будет предложено около 600 свободных рабочих мест.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.