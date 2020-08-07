Три области намолотили свыше миллиона тонн зерна

На Гродненщине взяли рубеж в миллион тонн.

Вчера хлеборобы Гродненской области намолотили 1006,1 тысячи тонн зерна. Сейчас в стране три региона перешли миллионный рубеж – Брестская, Минская и Гродненская, сообщает Минсельхозпрод.

Минщина вырвалась в лидеры по валу – на сегодняшнее утро намолочено 1118 тысяч тонн. Следом идет Брестчина – 1076,8 тысячи тонн. Замыкает тройку Гродненщина. В Гомельской, Могилевской и Витебской областях – 689, 473 и и 399,5 тысячи тонн соответственно.

Всего намолочено 4762,2 тысячи тонн. Убрано 56,8 процента площадей. Средняя урожайность – 38,2 центнера на круг. Учитывая, что за день в среднем намолачивают 300 тысяч тонн, уже к вечеру на счету хлеборобов будет пять миллионов тонн зерна.