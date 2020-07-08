Три футболиста «Энергетика-БГУ» попали в символическую сборную 16-го тура ЧБ

АБФФ опубликовала символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

В топ-11 попали следующие игроки:

вратарь – Денис Садовский («Энергетик-БГУ»);

защитники – Алексей Вакулич («Смолевичи»), Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ»), Артем Рахманов («Рух»), Андрей Васильев («Неман»);

полузащитники – Максим Слюсар («Славия»), Артем Милевский («Динамо-Брест»), Шахбоз Умаров («Энергетик-БГУ»);

нападающие – Дмитрий Подстрелов («Шахтер»), Сергей Архипов («Городея»), Виталий Лисакович («Шахтер»).





Наибольшее представительство в команде уик-энда имеет минский «Энергетик-БГУ», который в минувшем туре сенсационно переиграл на выезде БАТЭ (1:0).

17-й тур Высшей лиги стартует в пятницу матчем между «Смолевичами» и «Ислочью» (начало в 18:30).