Три электронные ярмарки вакансий пройдут 29 октября в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 29 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Полоцкого района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие семь нанимателей. Полоцкая центральная городская больница предложит 97 вакансий, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» – 31, ОАО «Полоцк-торг» – 6, ГП «Полоцкая мелиорация» – 16, Поставская центральная районная больница – 31, ОАО «ПолоцкСтройМатериалы» – 4, Полоцкое вагонное депо Витебского отделения Белорусской железной дороги – 46.

В электронной ярмарке вакансий Лельчицкого района с 10:00 до 11:00 примут участие четыре нанимателя. Гомельское облпотребобщество приглашает водителя автомобиля, инженера-энергетика, кондитера, лаборанта химического анализа, повара, продавца, электрогазосварщика. ОАО «Приболовичи» требуются бригадир сельхозбригады, ветеринарный врач, главный агроном, главный инженер-механик, главный экономист, инженер по охране труда, инспектор по кадрам, оператор машинного доения. В сельскохозяйственном ОАО «Звезда Полесья» готовы предложить 11 вариантов трудоустройства. Кроме того, в ярмарке намерен принять участие Милошевичский лесхоз.

Электронная ярмарка вакансий Червенского района пройдет с 10:00 до 12:00. По предварительной информации, в ней планируют принять участие ГУ «Червенская районная ветеринарная станция» и ГЛХУ «Червенский лесхоз».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.