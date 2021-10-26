Три электронные ярмарки вакансий пройдут 26 октября в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 26 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

В Бресте электронная ярмарка вакансий будет проводиться с 8:30 до 12:00 и с 13:30 до 16:00. Соискатели смогут ознакомиться с вариантами трудоустройства на предприятии «Брестские ковры» (филиал ОАО «Витебские ковры»). Филиал был образован в 2020 году на базе имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста». На предприятии имеется 14 вакансий, среди которых инженер-программист, ткач и транспортировщик.

Онлайн-общение с нанимателями в рамках электронной ярмарки вакансий в Гродно будет возможно с 10:00 до 12:00. Для участия в мероприятии приглашены организации сферы промышленности, строительства, торговли и здравоохранения областного центра. Свои вакансии, в частности, предложат ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белкард», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Радиоволна», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «БелТАПАЗ», Гродненский филиал РУП «Белпочта», ГГКУП «Комбинат школьного питания Ленинского района», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение», УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», УЗ Гродненская областная детская клиническая больница», ОАО «Автобусный парк г. Гродно», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно, санаторий «Алеся», ОАО «Гронитекс», ОАО «Молочный Мир», ГП «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов» и Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология».

Наконец, электронная ярмарка вакансий предприятий и организаций Бобруйска пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительно в ней был заявлен только один участник – ЗАО «Птицефабрика «Вишневка», до 2008 года известное как Бобруйская птицефабрика.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.