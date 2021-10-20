Три электронные ярмарки вакансий пройдут 20 октября в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 20 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Пружанского района пройдет с 10:00 до 12:00. На ней будет представлено около 100 вакансий от пяти нанимателей. Участники мероприятия – ОАО «Пинский автобусный парк», Пружанская центральная районная больница, одно из ведущих хозяйств страны в области животноводства, растениеводства и свиноводства ОАО «Журавлиное», ОАО «Санаторий «Ружанский» и филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности».

С 10:00 до 11:00 пройдет электронная ярмарка вакансий предприятий города Барановичи. В ней примут участие Барановичская центральная поликлиника (97 вакансий; требуются акушерка, водитель автомобиля, врач-специалист, зубной техник, медицинская сестра, медстатистик, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, провизор, рентгенолаборант, санитар, фельдшер и др.), Барановичская городская больница (132 вакансии; требуются врач-специалист, инженер, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений, инструктор по лечебной физкультуре, кухонный рабочий, медицинская сестра, повар, рентгенолаборант и др.) и Барановичский родильный дом (приглашает на работу акушерку, врача-специалиста, медицинскую сестру, санитара, фельдшера-лаборанта – всего 22 вакансии).

Электронная ярмарка вакансий Докшицкого района пройдет с 11:00 до 12:00. Один из ее участников – ГУ «Санаторий «Боровое», которому в соответствии с информацией на его сайте требуются врач-уролог, врач-терапевт, уборщик производственных помещений, медицинская сестра, культорганизатор и официант. Второй участник ярмарки – минское ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова». Этому предприятию требуются инженер-конструктор, инженер по промышленной безопасности, инженер-электроник, сверловщик, токарь-расточник, фрезеровщик и шлифовщик.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.