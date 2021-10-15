Три электронные ярмарки вакансий пройдут 15 октября в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 15 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Краснопольского района пройдет с 10:00 до 11:00. Три местных нанимателя примут в ней участие. Краснопольское райпо приглашает на работу буфетчика, водителя автомобиля, лаборанта, продавца, секретаря и товароведа. Сельскохозяйственному ОАО «Краснопольский» требуются бригадир производственной бригады, ветеринарный врач, главный экономист, заведующий складом, зоотехник, оператор по искусственному осеменению животных и птицы и юрисконсульт. Краснопольскому филиалу «Автопарк № 11» ОАО «Могилевоблавтотранс» нужны водитель автомобиля и главный инженер.

В Логойском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00. Из пяти участников местный только один – частное производственно-торговое унитарное предприятие «ТигерЛесЭкспорт», производитель транспортно-погрузочных лесных машин, гидроманипуляторов лесных и грейферных, захватов для гидроманипуляторов. Остальные наниматели из столицы: ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска» (требуются грузчик, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, тракторист), УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска» (приглашает на работу асфальтобетонщика, водителя автомобиля, водителя погрузчика, дорожного рабочего, инженера, тракториста, уборщика территорий), УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска» (требуются водитель погрузчика, рабочий зеленого строительства, тракторист) и ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» (есть вакансии инженера-конструктора, инженера по промышленной безопасности, инженера-электроника, сверловщика, токаря-расточника, фрезеровщика, шлифовщика).

Электронная ярмарка вакансий Речицкого района пройдет с 11:00 до 12:00. Ее единственный участник – столичное ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.