Три электронные ярмарки вакансий пройдут 13 октября в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 13 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Узденского района пройдет с 10:00 до 12:00. Один из участников мероприятия – ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова». Это столичное предприятие специализируется на выпуске разнопланового станочного оборудования. Завод относится к предприятиям с замкнутым циклом изготовления продукции. Кадровая служба представит вакансии инженера-конструктора, инженера по промышленной безопасности, инженера-электроника, сверловщика, токаря-расточника, фрезеровщика, шлифовщика. Второй участник ярмарки – Узденская государственная санаторная школа-интернат. В наличии хорошо оборудованное медицинское отделение, 7 учебных кабинетов, 8 классов самоподготовки, лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотека, стадион с современной площадкой для мини-футбола, тренажерный, спортивный, танцевальный и актовый залы, два музея, кабинет психологической поддержки учащихся. О количестве вакансий и их составе предварительно ничего не известно.

В то же время пройдет электронная ярмарка вакансий Гомельского района. Ее участники – ОАО «Гомельская птицефабрика» (66 свободных рабочих мест), ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» (31 вакансия), ОАО «Птицефабрика «Рассвет» (50 вариантов трудоустройства), ГП «Брилево» (10 вакансий), ОАО «Агрокомбинат «Южный» (31 место для приложения сил и знаний) и упомянутое выше столичное ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

Кроме того, электронная ярмарка вакансий Петриковского района состоится с 15:00 до 17:00. Предварительно заявлен один участник – и тот из Минска: ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.