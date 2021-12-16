Три электронные ярмарки вакансий пройдут 16 декабря в Беларуси

Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 16 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Жабинковского района пройдет с 11:00 до 12:00. К сожалению, ни один местный наниматель предварительно не изъявил желания принять в ней участие. Свои варианты трудоустройства представят ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» (139 вакансий), КУП «Минская овощная фабрика» (27 вакансий) и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» (43 вакансии).

В Бобруйском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 14:00 до 16:00. В мероприятии примут участие три местные организации – ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский», ОАО «Михалевская Нива» и УКП «Жилкомхоз».

Электронная ярмарка вакансий Берестовицкого района состоится с 14:00 до 15:00. С нанимателями намерены пообщаться представители Берестовицкой детской школы искусств (восемь свободных рабочих мест), ОАО «Берестовицкая птицефабрика» (две вакансии) и Берестовицкое РУП «ЖКХ» (39 вариантов трудоустройства).

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.