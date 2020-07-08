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  2. Три четверти проверенных ремонтных мастерских Гомельской области допускали нарушения санитарных норм

Три четверти проверенных ремонтных мастерских Гомельской области допускали нарушения санитарных норм

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнародовал данные о результатах государственного санитарного надзора за предприятиями по ремонту автомобилей, компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий.

– За 2019 год и истекший период 2020 года надзорные мероприятия проведены на 650 субъектах, – проинформировала врач-гигиенист отделения гигиены труда Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Татьяна Лукинова. – Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 74% объектов.

Согласно информации областной санэпидслужбы, в ходе надзорных мероприятий больше всего нарушений связано с непроведением производственного контроля факторов производственной среды, а также с содержанием производственных, санитарно-бытовых помещений и территории. Кроме того, фиксировались нарушения в части ремонтов помещений, медицинских осмотров работающих, комплексной гигиенической оценки условий труда, функционирования вентиляционных систем, наличия и оснащения бытовых помещений объектов.

– В частности, выявлялись нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике COVID-19, – отметила представитель областного ЦГЭ и ОЗ. – Чаще всего это было неиспользование работающими, непосредственно занятыми обслуживанием населения, средств защиты органов дыхания (масок). Также были претензии, касающиеся сроков проведения влажной уборки санитарно-бытовых помещений с использованием дезинфицирующих средств, использования перчаток работниками, контактирующими с деньгами. Встречались случаи отсутствия антисептиков для рук в общественных местах, жидкого мыла у умывальников. Не везде был запаса дезинфицирующих средств, антисептиков, жидкого мыла, средств индивидуальной защиты.

Основная масса нарушений выявлена на малых объектах частной формы собственности (индивидуальные предприниматели и микроорганизации). По требованию госсаннадзора проведен ремонт (реконструкция) 60 объектов, на 15 рабочих местах условия труда приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов.

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