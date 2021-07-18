Минимум 3 человека были обнаружены мертвыми в трейлере, припаркованном на территории кемпинга во время проведения многодневного фестиваля кантри-музыки на юге американского штата Мичиган. По информации телеканала CNN, они могли умереть из-за отравления угарным газом.
В трейлере были найдены еще твое мужчин без сознания - их доставили в медучреждение.
Полиция расследует случившееся. По предварительной информации, угарный газ мог выделять генератор, расположенный недалеко от туристического кемпинга.
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Три человека умерли из-за отравления угарным газом на фестивале в Мичигане
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