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Три человека убиты в результате вооруженного нападения в Афганистане

При нападении неизвестных в городе Джелалабаде в Афганистане погибли три человека, передает ТАСС.


По информации афганского источника в сфере безопасности, на которого ссылается телеканал Al Jazeera, неизвестные стреляли в центре города. Отмечается, что жертвами происшествия стали три человека, в том числе двое членов движения "Талибан" и один местный житель.

Кроме того, телеканал сообщил, что в одном из районов населенного пункта прогремел взрыв. Подробности происшествия выясняются.

Фото: pixabay.com
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