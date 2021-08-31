Три человека потерялись в лесах Брестской области за сутки

Два случая произошли 30 августа в Пинском районе. В 15:10 сотрудники МЧС получили сообщение, согласно которому недалеко от деревни Парохонск заблудились мужчина 1955 года рождения и женщина 1960 года рождения. Супруги смогли выйти из леса, услышав сигнально-говорящее устройство пожарной аварийно-спасательной техники. Помощь врачей им не требовалась.Примерно в 17:00 стало известно, что вблизи деревни Изин потерялась женщина 1973 года рождения. Почти через 2,5 часа она вышла из леса, услышав сигнально-говорящее устройство. В медицинской помощи женщина не нуждалась.