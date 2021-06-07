Три человека пострадали в результате ДТП в Дятловском районе

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП произошло 6 июня в 9 утра вблизи деревни Подвеликое на дороге Козловщина – Великая Воля. Автомобиль Peugeot занесло на повороте, в результате чего машина вылетела на обочину и перевернулась. В аварии пострадали три человека., – сообщил sb.by