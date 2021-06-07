В Дятловском районе легковушка вылетела на обочину и перевернулась, три человека пострадали.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП произошло 6 июня в 9 утра вблизи деревни Подвеликое на дороге Козловщина – Великая Воля. Автомобиль Peugeot занесло на повороте, в результате чего машина вылетела на обочину и перевернулась. В аварии пострадали три человека.
– 22-летний водитель получил ссадины живота и грудной клетки, а также рану головы. 18-летняя пассажирка ушибла правое плечо, а у 22-летнего пассажира – перелом костей таза. В каком состоянии находился водитель на момент аварии, выясняется, – сообщил sb.by начальник отделения агитации Гродненской областной Госавтоинспекции Андрей Цыдик.
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Три человека пострадали в результате ДТП в Дятловском районе
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.