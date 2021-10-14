Три человека погибли в перестрелках в Бейруте

По информации телеканала, столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Ранения получили минимум двадцать человек.Командование ВС республики заявило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием".С обращением к народу выступил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который призвал жителей "соблюдать спокойствие и не допустить сползания страны к междоусобице". Глава правительства обратился к ливанской армии и силовым структурам и потребовал обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать нарушителей порядка.Ранее медики из приемного отделения госпиталя "Ас-Сахель" сообщили ТАСС, что как минимум один протестующий погиб, восемь получили ранения.Очевидец с места событий рассказал, что два снайпера открыли огонь по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность у Дворца правосудия на площади Адлия. В ответ сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" вышли на улицы с оружием и открыли интенсивный огонь. В столкновения с шиитскими активистами следом вступили активисты из оппозиционной партии "Ливанские силы" и члены клана Зуэйтер.Перестрелки завершились после того, как армейские патрули разместились в Эт-Тайюни и Бадаро.Фото: AP Photo