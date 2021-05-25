Три человека погибли при стрельбе в Огайо

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Инцидент произошел вечером 24 мая в городе Уэст Джефферсон. По данным телеканала, три жертвы были обнаружены в одном из домов на Джексон-стрит, еще несколько тел – снаружи здания. Точное число погибших пока неизвестно.Место происшествия было оцеплено. Проводится проверка, устанавливаются личностb погибших и обстоятельства случившегося.