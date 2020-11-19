Анимационные короткометражки Национальной киностудии «Беларусьфильм» удостоены наград на международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино «Хрустальные ключи». Об этом сообщается на сайте киностудии.
Кадр из мультфильма «Лучшее место на свете»
Мультфильм «Лучшее место на свете» Ирины Тарасовой получил приз и диплом первой степени в номинации «Анимация. Короткий метр». Второго места удостоилась работа «Как медведь друга искал» Игоря Волчека. А еще одна белорусская анимационная картина – «Красавец и чудовище» режиссера Натальи Дарвиной-Хаткевич – получила специальный диплом «За романтичность».
Мероприятие состоялось 10–18 ноября в России. Отмечается, что в программе фестиваля были также представлены мультфильмы таких известных студий, как «Союзмультфильм», «Кинофест», Wizart Animation, Аnimaccord.
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Три белорусских мультфильма взяли награды на международном фестивале «Хрустальные ключи»
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