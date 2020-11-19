Три белорусских мультфильма взяли награды на международном фестивале «Хрустальные ключи»

Кадр из мультфильма «Лучшее место на свете»

Мультфильм «Лучшее место на свете» Ирины Тарасовой получил приз и диплом первой степени в номинации «Анимация. Короткий метр». Второго места удостоилась работа «Как медведь друга искал» Игоря Волчека. А еще одна белорусская анимационная картина – «Красавец и чудовище» режиссера Натальи Дарвиной-Хаткевич – получила специальный диплом «За романтичность».Мероприятие состоялось 10–18 ноября в России. Отмечается, что в программе фестиваля были также представлены мультфильмы таких известных студий, как «Союзмультфильм», «Кинофест», Wizart Animation, Аnimaccord.