В Минске на перекрестке столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал 12-летний подросток, передает БЕЛТА.
– По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 30 января около 13:05 водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем "Тойота", двигался по ул. Заславской со стороны пр. Машерова в направлении ул. Мельникайте. На перекрестке Мельникайте – Заславская он не уступил дорогу водителю автомобиля "Сузуки", двигавшемуся по ул. Мельникайте со стороны ул. Раковской в направлении ул. Заславской, в результате чего произошло столкновение. От удара "Сузуки" отбросило на автомобиль "Шевроле", – сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ДТП пострадал 12-летний пассажир транспортного средства "Сузуки". Подросток был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра. Несовершеннолетний пассажир находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.
По данному факту проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
442
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске – пострадал подросток
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter