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Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии

Сегодня через пункт пропуска "Урбаны" в Браславском районе вернулись на родину 140 белорусских детей, отдыхавших в Юрмале в санатории "Беларусь", пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

После решения Латвии отменить международные перевозки пассажиров (в том числе автобусами) вопрос возвращения детей решали внешнеполитическое ведомство нашей страны и Министерство транспорта и коммуникаций. Три автобуса с белорусскими номерами вчера впустили на территорию Латвии, сегодня они вернулись. Белорусские пограничники во взаимодействии с латвийскими коллегами оперативно оформили 140 детей, которые поедут в Гомель.

"На белорусской стороне для оперативного оформления детей был выделен отдельный канал, увеличили количество контролеров. Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, признаков инфекционных заболеваний не выявлено", - отметил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Все приехавшие школьники прошли необходимый санитарно-карантинный контроль. По Беларуси их будут сопровождать сотрудники ГАИ.

Также сегодня ночью пересекут белорусско-латвийскую границу 24 гражданина Израиля, которые не могли выехать из Латвии. Их перевезут в Минск, чтобы из столицы они вылетели домой.

Посольство Беларуси в Латвии всегда на связи с соотечественниками. Обратиться за помощью в посольство может каждый, у кого есть такая необходимость. Для этого организована круглосуточная экстренная связь. Находящиеся сейчас в Даугавпилсе и близлежащих пунктах могут позвонить по номеру +371 26 37-78-25. Тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует обращаться по телефонам +371 25 76-73-71 и +371 27 81-29-01.

Решение об отмене международных перевозок пассажиров через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом Латвия приняла 17 марта.
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