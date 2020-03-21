Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии

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БЕЛТА

После решения Латвии отменить международные перевозки пассажиров (в том числе автобусами) вопрос возвращения детей решали внешнеполитическое ведомство нашей страны и Министерство транспорта и коммуникаций. Три автобуса с белорусскими номерами вчера впустили на территорию Латвии, сегодня они вернулись. Белорусские пограничники во взаимодействии с латвийскими коллегами оперативно оформили 140 детей, которые поедут в Гомель., - отметилВсе приехавшие школьники прошли необходимый санитарно-карантинный контроль. По Беларуси их будут сопровождать сотрудники ГАИ.Также сегодня ночью пересекут белорусско-латвийскую границу 24 гражданина Израиля, которые не могли выехать из Латвии. Их перевезут в Минск, чтобы из столицы они вылетели домой.Посольство Беларуси в Латвии всегда на связи с соотечественниками. Обратиться за помощью в посольство может каждый, у кого есть такая необходимость. Для этого организована круглосуточная экстренная связь. Находящиеся сейчас в Даугавпилсе и близлежащих пунктах могут позвонить по номеру +371 26 37-78-25. Тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует обращаться по телефонам +371 25 76-73-71 и +371 27 81-29-01.Решение об отмене международных перевозок пассажиров через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом Латвия приняла 17 марта.