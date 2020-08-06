Трейлер сериала "Воспитанные волками" от Ридли Скотта появился в сети

Картина повествует о далеком будущем, где Земля была уничтожена в ходе масштабной войны.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

HBO показал зрителям первый трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками».

Режиссером картины о далеком будущем, где Земля была уничтожена в ходе масштабной войны, выступил Ридли Скотт. Согласно сюжету, выживших детей на неизвестной планете воспитывают два андроида: Мать и Отец. Они запрограммированы защищать детей – оберегают их и даже читают сказки. Однако однажды они сталкиваются с другими людьми.

Известно, что в первый сезон войдет 10 серий. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max 3 сентября.