Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что актер был пассажиром в момент ДТП

Третий свидетель по резонансному делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел из автомобиля со стороны пассажирского сиденья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Фото: ТАСС
"Я стоял напротив места аварии, мне было видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов", – сказал свидетель Андрей Гаев.
По его словам, в день аварии он со своим приятелем Александром Кобцом гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия. Ранее Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.
Гаев также заявил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде. "Я изначально был готов по видеосвязи пообщаться из Анапы", – рассказал Гаев и отметил, что не исключает физической расправы над собой за его показания в Москве, куда его привезла защита Ефремова. "Сашу Кобца (второй свидетель по делу. – Прим. ТАСС) пытались после его показаний в полицию вызвать, его маме угрожали", – добавил свидетель.
Гаев отказался назвать суду свой адрес в Москве и иные установочные данные. "Я отказываюсь говорить об этом", – сказал он в ответ на вопрос судьи Елены Абрамовой о том, где и на какие средства он проживает в Москве с 24 августа. "Но у суда может возникнуть необходимость вызвать свидетеля повторно", – отметила Абрамова. Адвокат артиста Эльман Пашаев подчеркнул, что Гаев боится, что полицейские "устроят свидетелю "маски-шоу".
Ранее Пашаев заявил, что Гаев будет давать показания из Анапы по видеосвязи, потом заявил, что вовсе отказался от идеи допросить свидетеля. В понедельник Пашаев заявил, что привез Гаева в Москву и представил его суду.
Гаев рассказал, что работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В день аварии он взял выходной. Позже к его коллегам приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня.
Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.
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Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что актер был пассажиром в момент ДТП
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