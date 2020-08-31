Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что актер был пассажиром в момент ДТП

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ТАСС

, – сказал свидетель Андрей Гаев.По его словам, в день аварии он со своим приятелем Александром Кобцом гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия. Ранее Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.Гаев также заявил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде., – рассказал Гаев и отметил, что не исключает физической расправы над собой за его показания в Москве, куда его привезла защита Ефремова.(второй свидетель по делу. – Прим. ТАСС), – добавил свидетель.Гаев отказался назвать суду свой адрес в Москве и иные установочные данные., – сказал он в ответ на вопрос судьи Елены Абрамовой о том, где и на какие средства он проживает в Москве с 24 августа., – отметила Абрамова. Адвокат артиста Эльман Пашаев подчеркнул, что Гаев боится, что полицейские "устроят свидетелю "маски-шоу".Ранее Пашаев заявил, что Гаев будет давать показания из Анапы по видеосвязи, потом заявил, что вовсе отказался от идеи допросить свидетеля. В понедельник Пашаев заявил, что привез Гаева в Москву и представил его суду.Гаев рассказал, что работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В день аварии он взял выходной. Позже к его коллегам приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня.Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.