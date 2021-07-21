Третий случай заражения COVID-19 выявлен в олимпийской сборной Чехии

– уточнили информацию в Федерации настольного тенниса Чехии.Участвовать в Олимпиаде в нынешнем году Павел Сиручек не будет. Этот случай стал третьим на играх в Токио, когда спортсмен пропустит соревнования, поскольку у него был подтвержден диагноз COVID-19. Ранее стало известно, что чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре и нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс не примут участие в Олимпийских играх, поскольку они получили положительный результат теста на коронавирус.Отмечается, что COVID-19 был выявлен у еще двух участников олимпийской делегации Чехии: у игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера чешской команды по пляжному волейболу Симона Науша.В соответствии с отчетом, размещенным на сайте оргкомитета "Токио-2020", с 1 июля было зарегистрировано 79 случаев заражения среди граждан, связанных с Олимпиадой.