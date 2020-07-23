Третий детский сад построили в столичном микрорайоне Лебяжий

Возвести учреждение строителям удалось за год, пишет Минск-Новости.

Детский сад № 577 в столичном микрорайоне Лебяжий на улице Мястровской строители сдадут в августе.

Учреждение, рассчитанное на 190 детей, возвели ровно за год силами СУ-201 Стройтреста № 35. Сейчас строители обустраивают игровые площадки с верандами, внутри уже идет монтаж мебели и оборудования.

К слову, в детском саду создается площадка для изучения Правил дорожного движения. Для ребят здание должно открыться уже в новом учебном году в сентябре.