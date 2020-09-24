Новый, третий по счету адвокат Михаила Ефремова – Петр Хархорин, специализирующийся на делах по дорожно-транспортным происшествиям, просит назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Он подал новую апелляционную жалобу на приговор, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – рассказали в суде.
Ранее двое других новых адвокатов Ефремова, Владимир Васильев, который просит снизить Ефремову наказание до четырех лет условно, и Роман Филиппов, также подали аналогичные жалобы.
Хархорин считается одним из лучших адвокатов в России по делам о ДТП. "Я с 18-го числа официально участвую в этом деле в качестве адвоката", – сообщил Хархорин ТАСС. Он также сказал, что сотрудничает с другим защитником Ефремова – Филипповым. "Филиппов просит снизить наказание, я прошу снизить наказание до пределов, не связанных с лишением свободы, а что просит Васильев, мы никак не контролируем", – добавил Хархорин.
К наказаниям, не связанным с лишением свободы, относятся условный срок, ограничение свободы, принудительные, исправительные и обязательные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также штраф.
Фото: ТАСС
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
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