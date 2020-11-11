Третье CIIE завершилось заключением сделок на рекордную сумму

В Шанхае завершилось третье CIIE, в ходе которого были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 72,62 млрд долларов, что на 2,1 процента больше по сравнению с итоговыми показателями ЭКСПО прошлого года, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя Бюро CIIE Сунь Чэнхай.
Информационное агентство "Синьхуа" напоминает, что на первой выставке CIIE в позапрошлом году были подписаны соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на общую сумму 57,83 млрд долларов, а в ходе второй выставки CIIE в 2019-м аналогичный показатель составил 71,13 млрд долларов.
Несмотря на введенные ограничения в целях сдерживания распространения COVID-19, в этом году выставочная площадь CIIE составила 360 тыс. кв. м, что почти на 30 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. Около 400 тысяч специальных посетителей со всего мира зарегистрировались для участия в мероприятии, отметил Сунь Чэнхай.
Почти 80 процентов предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров в той или иной отрасли, которые участвовали в прошлых двух мероприятиях, в этом году вновь вернулись в Шанхай, добавил он, отметив, что на третьей выставке CIIE было представлено до 411 новых продуктов, технологий и услуг.
По данным организаторов, деловые встречи инвесторов и участников выставки в ходе ЭКСПО прошли продуктивно: в онлайн- и оффлайн-сессиях, на которых присутствовали 674 экспонента и 1351 покупатель, было заключено 861 соглашение о намерениях сотрудничества.
Воодушевленные возможностями выставки, сотни предприятий зарегистрировались для участия в четвертом Китайском международном импортном ЭКСПО, которое состоится в следующем году.
До открытия третьего CIIE почти 100 участников, включая компании Hyundai Motor Group, Shiseido и Michelin, уже подписали с оргкомитетом договор об участии в выставке в ближайшие три года.
Ранняя регистрация является свидетельством "признания CIIE и доверия к китайскому рынку", сказал заместитель министра коммерции КНР, руководитель Бюро CIIE Ван Биннань.
Фото: "Синьхуа"
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Третье CIIE завершилось заключением сделок на рекордную сумму
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