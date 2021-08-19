Треть жителей Украины хотят работать за рубежом

По меньшей мере 30 процентов жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки. Основной причиной такого желания является более высокая заработная плата. Также украинцев притягивают хорошие условия для жизни и возможности самореализации. Такие выводы сделаны по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Согласно информации министерства социальной политики страны, два года назад на территории Украины пребывало 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В период сезонных работ этот показатель достигал 7–9 миллионов.
"Миграционные настроения: 32% хотели бы работать за границей, 65% – не хотели бы", – приводятся размещенные на сайте группы результаты опроса.
Выехать из страны на заработки больше всего хотят молодые люди. Среди таковых нашлось 54% желающих. А вот люди в возрасте 61 и старше уезжать из Украины не торопятся. Подобные планы есть лишь у 18% респондентов.
71% опрошенных, изъявивших желание уехать за границу, назвали главной причиной высокую зарплату. Остальные 29% устремляются за лучшими условиями для жизни и возможностью самореализации.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 20 тысяч человек. Респонденты отвечали на вопросы по телефону. Статистическая погрешность может составлять не более 4%.
Фото: pixabay.com