Треть продукции предприятий Министерства промышленности инновационная

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БЕЛТА

сказал Сергей Кабишов.Минпром в приоритетном порядке финансирует проекты, направленные на создание продукции V и VI технологических укладов в области электронного машиностроения, опто-, микро- и радиоэлектроники, транспортных средств с гибридным и электрическим приводом, роботизированных и беспилотных сельхозмашин и карьерной техники.Почти все корпоративные структуры Минпрома ведут совместные исследования с институтами НАН Беларуси и университетами Минобразования.отметил Сергей Кабишов. По его словам, лидирующие позиции в сфере разработки традиционно занимают такие акционерные общества как БМЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор".Среди наиболее значимых разработок представитель Минпрома выделил карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 тонн, а также роботизированный самосвал, испытания которого сейчас проходят в Хакасии (Россия). Он назвал также электрогрузовик, зерноуборочный комбайн на газовом топливе, трактор с газодизельными двигателями, снегоуплотнительную машину для подготовки лыжных трасс, льдозаливочную машину, снегогенератор.