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Треть продукции предприятий Министерства промышленности инновационная

Треть продукции предприятий Министерства промышленности относится к инновационной. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности Сергей Кабишов, передает БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Около 70% продукции предприятий Минпрома реализуется за пределами страны и обеспечивает поступление валюты в Беларусь. При этом треть производимой продукции относится к инновационной" сказал Сергей Кабишов.

Минпром в приоритетном порядке финансирует проекты, направленные на создание продукции V и VI технологических укладов в области электронного машиностроения, опто-, микро- и радиоэлектроники, транспортных средств с гибридным и электрическим приводом, роботизированных и беспилотных сельхозмашин и карьерной техники.

Почти все корпоративные структуры Минпрома ведут совместные исследования с институтами НАН Беларуси и университетами Минобразования. "Глобальная цель этих работ  повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание новых видов машин и оборудования за счет внедрения научных разработок и передовых технологий" отметил Сергей Кабишов. По его словам, лидирующие позиции в сфере разработки традиционно занимают такие акционерные общества как БМЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор".

Среди наиболее значимых разработок представитель Минпрома выделил карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 тонн, а также роботизированный самосвал, испытания которого сейчас проходят в Хакасии (Россия). Он назвал также электрогрузовик, зерноуборочный комбайн на газовом топливе, трактор с газодизельными двигателями, снегоуплотнительную машину для подготовки лыжных трасс, льдозаливочную машину, снегогенератор.
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