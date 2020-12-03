Автомобилисты часто совершают ошибки при очистке стекол авто от наледи. Иногда это приводит к поломке машины, в том числе образовываются трещины на лобовом стекле или происходит перегорание предохранителя. Журнал "За рулем" перечислил ошибки водителей, которые они совершают при очистке стекол, пишет РИА Новости.
Во-первых, категорически запрещено оставлять стеклоочистители включенными после окончания поездки. При запуске авто необходимо проверять, не включены ли они. Дело в том, что из-за примерзших дворников есть риск перегорания предохранителя.
Во-вторых, нельзя использовать стеклоочистители, когда на стекле образовались небольшие оттаявшие участки.
– Щетки против льда бессильны, а изнашиваются они в таких условиях моментально, – сообщается в журнале.
Отмечается, что не стоит поливать замерзшее стекло незамерзающей жидкостью: это чревато тем, что жидкость вопреки названию тоже замерзнет и лишь усугубит ситуацию.
Также запрещено поливать стекло снаружи горячей водой.
– Это верный способ получить трещины, – обратили внимание эксперты.
Фото: pixabay.com
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Трещины на лобовом стекле вам обеспечены: названы ошибки при очистке автомобиля от наледи
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