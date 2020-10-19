Бой между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном никогда не состоится. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер российского бойца Хавьер Мендес.
Руководство UFC пять раз пыталось организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном, но каждый раз поединок отменялся.
"Нет, этот бой не может состояться в ближайшее время, – сказал Мендес. – Тони проиграл Джастину Гэтжи, ему нужно несколько побед, чтобы вернуться в гонку. Но я не уверен, что бой Тони с Хабибом вообще когда-либо состоится. Конечно, в теории он мог бы быть, но как это может случиться?"
"Тони проиграл Джастину, как он может после этого взять и подраться с Хабибом? Я не знаю, как это возможно", – добавил специалист.
Нурмагомедов 24 октября проведет бой против Гэтжи на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения.
Фото: ТАСС
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Тренер Нурмагомедова уверен, что бой Хабиба и Фергюсона никогда не состоится
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