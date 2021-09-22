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  2. Тренер Хохлов подал иск к Facebook в связи с частыми банами из-за своей фамилии

Тренер Хохлов подал иск к Facebook в связи с частыми банами из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы социальной сети периодически отправляют его в бан на несколько дней из-за созвучности фамилии с разговорным прозвищем украинского народа, информирует ТАСС.


– В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн российских рублей. Судебное заседание по делу назначено на 5 октября в 12:00, – уточнили информацию в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.

К слову, Дмитрий Хохлов не первый, кто оказался в такой ситуации. До этого случая некоторые пользователи социальной сети сообщали, что их блокируют из-за Хохловского переулка, находящегося в столице России, название которого используют в своих публикациях. По их словам, модераторы воспринимают это как отсылку к пренебрежительному прозвищу украинцев.

Фото: ТАСС
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