Тренер Хохлов подал иск к Facebook в связи с частыми банами из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы социальной сети периодически отправляют его в бан на несколько дней из-за созвучности фамилии с разговорным прозвищем украинского народа, информирует ТАСС.
– В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн российских рублей. Судебное заседание по делу назначено на 5 октября в 12:00, – уточнили информацию в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.
К слову, Дмитрий Хохлов не первый, кто оказался в такой ситуации. До этого случая некоторые пользователи социальной сети сообщали, что их блокируют из-за Хохловского переулка, находящегося в столице России, название которого используют в своих публикациях. По их словам, модераторы воспринимают это как отсылку к пренебрежительному прозвищу украинцев.
Фото: ТАСС