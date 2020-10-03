Тремя матчами начался 20-й тур ЧБ по футболу в первой лиге

В ключевой и наиболее зрелищной из них рвущийся в высшую лигу «Гомель» обыграл на своем поле «Оршу» – 4:2.Гомельчане, как известно, начинали этот чемпионат, имея в графе «очки» «минус 5». Однако это, разумеется, ничуть не умеряло амбиции команды, которая настраивалась исключительно на то, чтобы вернуться в элитный дивизион.Без неудач «рыси» на предыдущем отрезке турнира не обошлись. Но радуют своих болельщиков они куда чаще, чем огорчают. Сегодня достигнута уже 11-я победа, и третья подряд.Голевой дубль в игре оформил Арсений Бондаренко (43-я и 68-я минуты), а еще по одному мячу в ворота «Орши» забили Артем Васьков (75) и Иван Жесткин (90, с пенальти). В составе гостей отличились Денис Ржевский (18) и Глеб Железников (76).Еще два сегодняшних матча 20-го тура закончились с одинаковым счетом 0:1. Светлогорский «Химик» так уступил «Лиде», а «Ошмяны-БГУФК» – «Сморгони».Завтра состоятся игры «Гранит» (Микашевичи) – «Слоним-2017» и «Локомотив» (Гомель) – «Волна» (Пинск). А поединки «Нафтан» (Новополоцк) – «Арсенал» (Дзержинск) и «НФК Крумкачы» (Минск) – «Спутник» (Речица) пройдут 21 октября. Это связано с тем, что три из четырех этих команд вчера и сегодня проводили матчи 1/8 финала Кубка страны.Турнирную таблицу чемпионата Беларуси в первой лиге возглавляет «Спутник» (40 очков). Далее в группе лидеров последовательно идут «НФК Крумкачы» (36), «Гомель» (33), «Арсенал» (31), «Локомотив» (27) и «Сморгонь» (27).