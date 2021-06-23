Вечером 22 июня трехлетняя девочка выпала из окна, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Известно, что тем вечером малышка находилась с бабушкой дома в одной из деревень Жабинковского района. Окно в комнате было открыто: девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна 2-го этажа на бетонную поверхность. Было установлено, что бабушка ребенка ненадолго отошла в другую комнату.
Ребенка доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники пострадавшей.
Жабинковским РОСК по данному факту проводится проверка.
Фото из архива
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Трехлетняя девочка выпала из окна в Жабинковском районе
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