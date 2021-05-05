Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по погибшим в столичном метро. Соответствующий указ был опубликован в официальном ежедневнике федерации, сообщает РИА Новости.
Указ вступает в силу с момента его опубликования и будет действовать до 7 мая. Отмечается, что государственные флаги будут приспущены 4 и 6 мая.
Напомним, 3 мая в 22:22 по местному времени на юго-востоке Мексики пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом. В результате инцидента погибли 24 человека, с ранениями госпитализированы 79 человек.
Опубликовано:
332
Трехдневный траур по погибшим при крушении метро объявлен в Мексике
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter