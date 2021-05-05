Трехдневный траур по погибшим при крушении метро объявлен в Мексике

Указ вступает в силу с момента его опубликования и будет действовать до 7 мая. Отмечается, что государственные флаги будут приспущены 4 и 6 мая.Напомним, 3 мая в 22:22 по местному времени на юго-востоке Мексики пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом. В результате инцидента погибли 24 человека, с ранениями госпитализированы 79 человек.