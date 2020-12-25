На протяжении трех дней представители структурных подразделений Миноблисполкома, общественных организаций и предприятий центрального региона радуют воспитанников детских школ-интернатов Минщины. Областная благотворительная акция “Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь!” проходит в формате автопробега с участием Дедов Морозов и Снегурочек. Из столицы они везут детям праздник с теплыми поздравлениями и подарками.
Сегодня колонна сказочных персонажей отправилась в Городейскую и Копыльскую школы-интернаты.
Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Топдемир поделилась:
- Наш праздничный марафон мы начали вчера. Побывали в Руденске и Червене. Каждый ребенок в это время пребывает в ожидании чудес и добра. Мы постарались удивить. Встречали нас очень тепло. Из-за пандемии душевная праздничная встреча состоялась во дворе. Конечно, с новогодним представлением, в которое с радостью включились участники акции. Учреждениям презентовали телевизоры, спортинвентарь, а детям - угощения от производителей Минской области. Все было очень здорово.
Завтра кортеж Дедов Морозов и Снегурочек Минщины побывает с новогодними сюрпризами в гостях у ребят из специализированных общеобразовательных школ-интернатов в Молодечно и Вилейке.
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Трехдневный автомарафон новогодних волшебников проходит на Минщине
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