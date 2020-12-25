Трехдневный автомарафон новогодних волшебников проходит на Минщине

Сегодня колонна сказочных персонажей отправилась в Городейскую и Копыльскую школы-интернаты.поделилась:Завтра кортеж Дедов Морозов и Снегурочек Минщины побывает с новогодними сюрпризами в гостях у ребят из специализированных общеобразовательных школ-интернатов в Молодечно и Вилейке.