Люди, переболевшие коронавирусом и получившие положительный тест на антитела, могут не вакцинироваться. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали российские врачи.
Профессор, доктор медицинских наук Владимир Гущин отметил, что в настоящий момент нет необходимости делать прививку людям с антителами:
– Рекомендация пока такая: не вакцинироваться только потому, что препарат должны получить как можно больше людей, которые не имеют защиты совсем. В ближайшее время, когда вакцины будет настолько много, что ее хватит для всех, мы сможем ее предоставить и тем, кто перенес инфекцию.
Однако прививка необязательна, считает врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева:
– В принципе, если у человека есть антитела, он защищен.
Фото: БЕЛТА
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Требуется ли вакцинация перенесшим коронавирус? Ответил врач
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