В Могилевской области травы первого укоса скошены на площади почти 75%, передает БЕЛТА.
– В этом году мы начали уборку трав немного раньше, взяли хороший темп. На сегодняшний день уже скошено 74% трав первого укоса. Убраны с площади более 110 тыс. га – 77% от скошенного. Это в два раза выше по сравнению с уровнем прошлого года, – уточнила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.
В настоящий момент в области заготовлено 194,6 тыс. т кормовых единиц, или 14% от плана.
– К уровню прошлого года этот показатель составил 117%. На условную голову скота заготовлено 5 ц кормовых единиц, что на 2,2 ц больше, чем в 2020 году, – добавила Лилия Гулинская.
Начальник отдела растениеводства также отметила, что травы в текущем году выросли хорошие, поэтому сейчас главной задачей является качественная и своевременная уборка.
– За качеством кормовых трав следит ветеринарная служба, отбирают образцы и проверяют их. Следят за качеством тромбовки, внесением консервантов –полностью отслеживают технологию. От качества травянистых кормов напрямую зависит качество и количество молока, – заключила Лилия Гулинская.
Травы первого укоса в Могилевской области нужно убрать до 20 июня. Заготовка травяных кормов в области будет продолжаться до октября.
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Травы первого укоса скошены на площади почти 75% в Могилевской области
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