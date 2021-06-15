Травы первого укоса скошены на площади почти 75% в Могилевской области

уточнилаВ настоящий момент в области заготовлено 194,6 тыс. т кормовых единиц, или 14% от плана.добавила Лилия Гулинская.Начальник отдела растениеводства также отметила, что травы в текущем году выросли хорошие, поэтому сейчас главной задачей является качественная и своевременная уборка.заключила Лилия Гулинская.Травы первого укоса в Могилевской области нужно убрать до 20 июня. Заготовка травяных кормов в области будет продолжаться до октября.