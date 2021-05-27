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«Травмы относятся к тем болезням, которые легче предупредить, чем лечить»

За последние десять лет показатель детской смертности значительно снизился. Если раньше погибало больше 400 детей в год, то сейчас речь идет о цифрах в разы меньших. В прошлом году от внешних причин потеряли 127 несовершеннолетних, из них 22 в возрасте до года. От чего погибают дети и как это предотвратить рассказала главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь. 

Несмотря на то, что показатель детской смертности снижается, проблема остается актуальной. Ежегодно в стране регистрируется около 750 тысяч травм, из них 150 тысяч детские. По данным специалиста 60-80 детей в год становятся инвалидами по причине несчастных случаев, отравлений и так далее. 

– Дети младшего возраста чаще погибают по недосмотру, – говорит Татьяна Николаевна. – Самой частой проблемой является попадание в дыхательные пути инородных предметов, маленьких деталей: лего, копеечки, орехи и так далее. Часто дети достают из игрушек батарейки и глотают. Это приводит к асфиксии верхних дыхательных путей и к ожогам пищеварительного тракта. У нас были случаи с летальным исходом. 

Выпадение детей с окон – проблема, которая становится с приближением лета все более актуальной. Например, в прошлом месяце в Минске с третьего этажа выпал двухлетний ребенок. 

– Не стоит ставить мебель вблизи окон, так как ребенок может легко залезть на подоконник. Не надо показывать маленьким детям, как открываются окна. Москитные сетки – это наш бич, потому что мы сколько боремся, чтобы их ставили. 

Педиатры говорят, что ребенок должен находится на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае чего, успеть его схватить и уберечь от беды. 

– Не надо оставлять ребенка одного нигде: ни в ванной, ни спящего в машине, особенно возле открытых водоемов. Даже на детской площадке его подстерегают опасности. Как показывает практика, дети могут залезть в места, куда даже представить сложно, что можно залезть.  
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ , Алексей БИБИКОВ
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