Об этом на пресс-конференции рассказал врач –травматолог-ортопед приемного отделения ГУ «РНПЦ Травматологии и ортопедии» Андрей Ярошевич.
– Травматизм находится на четвертом месте среди ведущих причин смертности в стране (после болезней системы кровообращения, новообразований, симптомов и других неточно обозначенных состояний), аналогичная ситуация наблюдается во всем мире. В 2018 году получили травмы 696 000 человек, в 2019-м – немногим более 700 000. В этом году цифры, видимо, будут мало отличаться от предыдущих лет.
Андрей Ярошевич также заметил, что большое количество людей, которые поступают с травмами, находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому профилактика злоупотребления алкоголем может помочь снизить уровень травматизма в стране.
Фото: БЕЛТА
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Травматизм на четвертом месте среди ведущих причин смертности в стране
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