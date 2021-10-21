Транзитные контейнерные перевозки по БЖД в январе – сентябре выросли почти в полтора раза

За январь –сентябрь объем транзитных контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-центр БЖД.
«За 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок увеличен в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Значительная доля этого объема – результат работы БЖД с железными дорогами России и Казахстана в рамках совместного проекта АО «ОТЛК ЕРА», – рассказали в пресс-центре.
Уточняется также, что с начала 2021-го БЖД обеспечила перевозки более 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте во всех видах сообщения. Семизначной отметки контейнерные перевозки достигли уже в октябре. Для сравнения: в 2020-м данный показатель достигнут по результатам перевозок за весь год.
«Такие результаты работы контейнерного бизнес-блока стали возможны благодаря планированию и эффективному взаимодействию БЖД со всеми субъектами хозяйствования по увеличению объема перевозок грузов в контейнерах внутри республики, а также с учетом роста экспортных и транзитных перевозок», – отметили в пресс-центре.
В БЖД выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии с субъектами хозяйствования нашей страны для того, чтобы обеспечить продвижение белорусских экспортных грузов на внешние рынки сбыта. «Экспортные перевозки по итогам работы за 9 месяцев 2021 года увеличены на 15%. В текущем году активно развиваются и внутриреспубликанские перевозки, объем которых увеличен на 17%», – привели данные в пресс-центре.
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