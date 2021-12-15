Транзит белорусских товаров через Эстонию в 2021 году стал рекордным

Беларусь активно экспортирует нефтепродукты и иные товары через эстонские порты. В нынешнем году объем транзита стал рекордным, передает эстонская телерадиокомпания ERR.
Согласно информации департамента статистики Эстонии, объемы импортируемых из Беларуси товаров, которые в основном следуют через Эстонию транзитом, стали рекордными в текущем году. За январь –октябрь нынешнего года в страну из Беларуси было ввезено товаров на 500 млн евро. В основном это тяжелые нефтепродукты, в частности мазут.
Вместе с тем на фоне роста стоимости нефтепродуктов Беларусь попала в десятку стран с наибольшими объемами импорта в Эстонию.
Нефтепродукты через Эстонию, как правило, перевозятся по железной дороге, и основная часть данных грузопотоков обслуживается госкомпанией Operail. Глава предприятия Рауль Тоомсалу отметил, что заказчиками услуг Operail выступают не белорусские грузоотправители, а местные компании.
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