Транспортные ведомства СНГ обсудили концепцию взаимодействия до 2030 года

Алексей Авраменко. Фото: архив

БЕЛТА

Участники совещания обсудили приоритетные направления сотрудничества, стратегию экономического развития, концепцию межрегионального и приграничного взаимодействия государств – участников СНГ в сфере транспорта до 2030 года, а также обеспечение транспортной безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении. Кроме того, рассмотрели вопросы профессиональной подготовки и научно-технического развития транспортного комплекса, минимизацию негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.В ходе совещания также было принято решение о назначении заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергея Дубины руководителем отраслевого совета по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту.В КТС СНГ приняли участие представители транспортных ведомств России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и др.Одной из тем обсуждения на четвертом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта ЕАЭС стал вопрос, касающийся подготовки отчета о результатах исполнения планов мероприятий (дорожных карт) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2018–2020 годы и планов на 2021–2023 годы.Отдельно участники встречи рассмотрели предложения по возобновлению пассажирского сообщения между государствами-членами в период пандемии COVID-19.Кроме того, одобрен перечень автомобильных дорог и маршрутов, планируемых для включения в список евразийских транспортных коридоров, на основе согласованных требований и анализа их эксплуатационных характеристик.В заседании приняли участие руководители транспортных ведомств России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.