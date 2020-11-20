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Транспортные ведомства СНГ обсудили концепцию взаимодействия до 2030 года

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко принял участие в Координационном транспортном совещании СНГ и председательствовал на четвертом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта Евразийского экономического союза. Мероприятия состоялись 19 ноября в формате видеоконференции на площадке форума «Транспорт России», проходящего в рамках «Транспортной недели», сообщается на официальном сайте Минтранса.

Алексей Авраменко. Фото: архив БЕЛТА

Участники совещания обсудили приоритетные направления сотрудничества, стратегию экономического развития, концепцию межрегионального и приграничного взаимодействия государств – участников СНГ в сфере транспорта до 2030 года, а также обеспечение транспортной безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении. Кроме того, рассмотрели вопросы профессиональной подготовки и научно-технического развития транспортного комплекса, минимизацию негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В ходе совещания также было принято решение о назначении заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергея Дубины руководителем отраслевого совета по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту.

В КТС СНГ приняли участие представители транспортных ведомств России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и др.

Одной из тем обсуждения на четвертом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта ЕАЭС стал вопрос, касающийся подготовки отчета о результатах исполнения планов мероприятий (дорожных карт) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2018–2020 годы и планов на 2021–2023 годы.

Отдельно участники встречи рассмотрели предложения по возобновлению пассажирского сообщения между государствами-членами в период пандемии COVID-19.

Кроме того, одобрен перечень автомобильных дорог и маршрутов, планируемых для включения в список евразийских транспортных коридоров, на основе согласованных требований и анализа их эксплуатационных характеристик.

В заседании приняли участие руководители транспортных ведомств России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.
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