За счет введения ограничений и последствий пандемии в транспортной отрасли Беларуси убытки составили 350 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед итоговой коллегией ведомства.
В основном убытки понесли авиакомпания «Белавиа», Национальный аэропорт, автомобильный транспорт, который ранее осуществлял международные перевозки пассажиров, в том числе туристические.
– Присутствовали и ограничения по грузовым перевозкам – дополнительные требования к международным перевозчикам, карантинные мероприятия в некоторых странах. Все это, соответственно, уменьшало грузооборот. Мы должны постепенно ликвидировать эти диспропорции, – рассказал Алексей Авраменко.
Он заявил, что это беспрецедентная ситуация в транспортной отрасли за всю новейшую историю, когда остановилось железнодорожное и авиационное сообщение.
Фото: БЕЛТА
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Транспортная отрасль потеряла около 350 миллионов рублей из-за пандемии
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